إيران تكشف مبررات أمريكا لتأمين وجودها العسكري في الشرق الأوسط

قال علي رضا تنكسيري، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة استغلت بداية عملية حركة حماس ضد إسرائيل في أكتوبر 2023 ورد الفعل اللاحق لـ إسرائيل، لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

أضاف تنكسيري وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية: "بدا أن الجيش الأمريكي قد غادر المنطقة، لكنه لم يمض لحظة حتى عاد إليها تحت ذرائع مختلفة".

وتابع: "وبعد الأعمال البطولية التي قام بها المقاتلون الفلسطينيون من أجل الحرية في 7 أكتوبر 2023، أعادت الولايات المتحدة ترسيخ وجودها في البحر الأبيض المتوسط البحر والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي، واستخدمت عملية تحرير الشعب الفلسطيني المظلوم ذريعة لتعزيز وجودها في هذه المنطقة ودعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد ناصر كنعاني، إن إيران ترفض ربط وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمسألة ما بعد الحرب.

وأضاف أن "اعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار الجزائري حول فلسطين وتهديدها باستخدام حق النقض يؤكد نيتها عرقلة عمل المؤسسات الدولية".

وتابع كنعاني بالقول إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يهدد الشعب الفلسطيني فحسب، بل أمن واستقرار المنطقة.