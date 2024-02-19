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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة عن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى الزمالك: صورة مشرفة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك تلبية لدعوة مجلس إدارة نادي الزمالك.

 

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وقال أشرف صبحي في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك على الصورة المشرفة التي رأيناها اليوم".

 

وأضاف أشرف صبحي:" ما رأيناه اليوم يعكس على جهد الدولة في أهم منتجين في الرياضة المصرية وهما قطبي الرياضة المصرية".

 

وتابع أشرف صبحي :" يهمنا أن كرة القدم المصرية تعكس الشكل الإيجابي، وهناك تنافسية شريفة بين النادي الأهلي والزمالك في الرياضة ".

 

وأكمل أشرف صبحي :" هناك حرص من الأهلي والزمالك على شكل الرياضة المصرية وما رأيناه اليوم هو الدور الوطني للمؤسسات الرياضية".

 

وأما عن سقوط مدرج سيرك في الخارجة قال وزير الرياضة:" أولادنا بخير وجميعهم خرجوا بأمان بعد سقوط المدرج".

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