وزير الرياضة عن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى الزمالك: صورة مشرفة

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك تلبية لدعوة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال أشرف صبحي في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك على الصورة المشرفة التي رأيناها اليوم".

وأضاف أشرف صبحي:" ما رأيناه اليوم يعكس على جهد الدولة في أهم منتجين في الرياضة المصرية وهما قطبي الرياضة المصرية".

وتابع أشرف صبحي :" يهمنا أن كرة القدم المصرية تعكس الشكل الإيجابي، وهناك تنافسية شريفة بين النادي الأهلي والزمالك في الرياضة ".

وأكمل أشرف صبحي :" هناك حرص من الأهلي والزمالك على شكل الرياضة المصرية وما رأيناه اليوم هو الدور الوطني للمؤسسات الرياضية".

وأما عن سقوط مدرج سيرك في الخارجة قال وزير الرياضة:" أولادنا بخير وجميعهم خرجوا بأمان بعد سقوط المدرج".