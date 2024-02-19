خبير تحكيمي: الزمالك يصلح ما تم تخريبه

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي استضافة نادي الزمالك للنادي الأهلي صباح اليوم.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏يا ريت محدش يربط قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط عضوية رئيس النادي السابق بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي أو أنها عربون لذلك ، الموضوع شأن داخلي بحت لا يعنى إلا الزمالك لتصحيح ما تم تخريبه بناديهم على حد قولهم ".

وأكد أن الزمالك قدم لفتة إنسانية رائعة، حيث تم تخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق، وعدم الجلوس عليه، بل وضعت باقة من الورد تكريمًا له.

وظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جالسًا بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بينما ترك الكرسي الموجود على يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب الراحل فاروق، وتم وضع باقة من الورد عليه تكريمًا لذكراه.

وظهر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، في الكرسي الثالث بعد كرسي الراحل العامري فاروق.