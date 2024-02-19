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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لمديري الجمعيات الزراعية بالدقهلية.. صور

تدريب بزراعة المنصورة
تدريب بزراعة المنصورة

نفذت مديرية الزراعة بالدقهلية، برنامجا تدريبيا لمديري الجمعيات الزراعية التابعة للإدارة الزراعية بمركز طلخا وعدد من العمد ومشايخ القرى للتدريب على المسح الميداني للأراضى الزراعية عن طريق نظام المعلومات الجغرافية (GIS)  لتحديد نسبة ومساحة ونوع المحصول فى زمام المركز مع التصوير الميداني لكل المحاصيل الزراعية .

أقيم التدريب تحت رعاية الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، والمهندس محمد السيد ، المدير العام وبحضور المهندس زكريا عبد المنعم، مدير عام المكتب الفنى، والمهندس علي زين العابدين مدير إدارة طلخا الزراعية، والمهندسة رغدة محمد، عضو المكتب الفنى، والمهندس عمر نعيم وكيل إدارة المكافحة .

وأقيم التدريب بواسطة الدكتور محمد عبد الرحمن مساعد خبير GIZ حيث جرى تدريب مديرى الجمعيات على كيفية تطبيق البرامج المستخدمة فى هذا الشأن والتوجيه إلى ميكنة العمل الزراعى والخرائط الالكترونية وحساب كميات المياه المستخدمة لكل محصول والاحتياجات المائية فى مشروع ترشيد استخدام المياه بالتعاون الالمانى  المصرى.

وقال الدكتور طارق صلاح، إن التدريب يأتي  تحت رعاية وزارة الزراعة ووحدة تطوير الري الحقلي وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة Mr. Johan  مدير مكون الزراعة المروية و Mr. Frank قائد فريق AFC&NICE .

وأضاف انه تم عقد المستوى الثانى من الدورة التدريبية الخاصة تحت عنوان introduction to QGIS فى مديرية الزراعة محافظة الدقهلية وسيتم العمل ميدانيا  على ما جرى التدريب عليه ابتداء من  الثلاثاء  ورفع المساحات عن طريق الأقمار الصناعية وبرامج GIS.

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الاحتياجات المائية أراضي الزراعية إدارة المكافحة الدورة التدريبية الزراعة بالدقهلية المحاصيل الزراعية مديرية الزراعة بالدقهلية نظام المعلومات الجغرافية GIS

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