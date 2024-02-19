وزير الرياضة: نتمنى النجاح للتوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر وتحقيق إنجازات

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تولي الكابتن حسام حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال أشرف صبحي في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "نشكر اتحاد الكرة على اتخاذ قرار تحديد المدير الفني لمنتخب مصر بشكل سريع ".

وأضاف اشرف صبحي: "نتمنى النجاح للتوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر والوصول إلى كأس العالم والوصول إلى نهائي أمم أفريقيا 2025".

وتابع أشرف صبحي: "المنتخب الأولمبي سيشارك في أولمبياد باريس 2024 في شهر يوليو المقبل ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم".

وأكمل اشرف صبحي :" نأمل ان يكمل التوأم إنجازات من سبقوه من مدربين وطنيين ".