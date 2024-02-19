أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

علق ابراهيم سعيد على أداء زيزو مع نادي الزمالك في مباراة الإسماعيلي.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" زيزو مستواه بقي اقل من المحلي!! عبد الله السعيد تايه في الملعب! ‏شيكابالا غير مفيد في الملعب !‏سيف الدين الجزيري بعيد عن مستواه تماما"

وأضاف إبراهيم سعيد "الإسماعيلي فريق ضعيف جدا ‏عبد الرحمن مجدي مستواه سييء جدا واخد أحسن لاعب في المباراة ".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.