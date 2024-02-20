مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا لجمهور الزمالك بشأن عبد الله السعيد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، جمهور نادي الزمالك، تساؤلات حول أداء عبد الله السعيد في أول لقاء بعد انتقاله من بيراميدز للزمالك.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر “فيس بوك”: “تقييمك لأول ظهور لعبد الله السعيد بقميص الزمالك؟”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا، الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.