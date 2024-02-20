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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

صدى البلد

كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، عن مقتطفات من مباراة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل.

وقال عبر أون تايم سبورت: "هناك ركلة جزاء غير محتسبة للدراويش على المثلوثي".  

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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