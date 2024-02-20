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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، المقرر عقده يومي 21 و22 فبراير الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة المصرية تأتي تلبية للدعوة التي وجهتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة إلى مصر للمشاركة في اجتماعاتها خلال العام الجاري، وهي المشاركة الرابعة لمصر، حيث سبق لها المشاركة ثلاث مرات كضيف على المجموعة، وذلك خلال أعوام 2016 و2019 و2023.

ومن المقرر أن يتحدث سامح شكري خلال جلسة عمل حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية.

كما يعقد شكري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء والدول المدعوة للمشاركة في الاجتماعات.

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