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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة على السيارات الميكروباص بجسر السويس

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام العديد من قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالموقف النموذجى الجديد بشارع جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة، بالسير عكس الاتجاه (بشارع المقاولون العرب) المجاور للموقف. 

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بالمنطقة "محل الشكوى" لضبط جميع المخالفات، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن سحب “10 رخص سير عكس الاتجاه - سحب 1100 رخصة متنوعة - تكبيل 1025 سيارة للانتظار فى الممنوع - تحرير 1820 مخالفة متنوعة - حجز 15 سيارة و14 دراجة نارية - ضبط 1850 مخالفة تجاوز سرعة”.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك السير عكس المخالفات المرورية الميكروباص حملات مكبرة

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