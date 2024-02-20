وفد صحة النواب يتفقد مستشفى المسلة بأسوان ويطالب بزيادة الكوادر الطبية الشبابية

تفقد وفد برلماني من لجنه الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد مستشفي المسلة التخصصي بمحافظة أسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة وتستمر لمده ثلاثة ايام لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

اصطحب الوفد البرلماني، خلال الجولة بالمستشفي وأقسامها، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية الدكتور امير التلواني والدكتور طه جابر مدير مستشفي المسلة.

واطلع الوفد علي طلبات المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي وما تحتاجه لتوفير افضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل والمترددين علي المستشفي والتي تشمل اقسام الاشعة والطواريء والعيادات الخارجية والعناية المركزية ووحدة المناظير وأقسام الباطنه وقسم العزل و الاطفال ووحدة الغسيل الكلوي.

وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتوفير الكوادر الشبابية الطبية المدربة مع تأهيل الكوادر الطبية الشبابية المتواجدة، حيث رصدته اللجنة نقصا في الكوادر الطبية في المنشآت الصحية بالمحافظة كما طالب الوفد بتوفير مخازن علاجية لوحده والغسيل الكلوي بالمستشفي.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور ايهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعايه الصحية في اسوان ووكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابه الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب النائبو سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة حمانا عمارة والنائبة ريهام عبد النبي.