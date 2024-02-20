محافظ مطروح: حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار مع قرب شهر رمضان

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أي تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين ومحاربة كافة صور الاحتكار بالأسواق.



وأشار على قيام الحملات بالمرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد جشع التجار وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات على الأسواق والتصدي بكل حسم لكافة محاولات الغش التجاري واحتكار السلع مع التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية واللحوم والتيسير عليهم خلال الشهر الكريم.

