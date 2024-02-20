برلمانى: مذكرة مصر أمام العدل الدولية دعم كبير للقضية الفلسطينية

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة فى الرأى الاستشارى للمحكمة حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية مؤكدا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يعكس دعم مصر المطلق على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية للقضية الفلسطينية.



واعتبر " أمين " فى بيان أصدره إليوم هذه المبادرة التاريخية المصرية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم ومساندة القضية الفلسطينية مشيراً إلى أن هذا التحرك التاريخي من جانب الدولة المصرية يعكس موقف الثابت تجاه هذه القضية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الذي لايمكن التفريط به بأي حال من الأحوال وقال النائب أشرف أمين : إن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية سيضع المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أمام مس ومسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مؤكداً أن هذه المرافعة التي ستقوم بها مصر ستكون بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .



وثمن النائب أشرف أمن ما تضمنته المذكرة المصرية من تأكيد واضح وحاسم على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.



وطالب جميع القوى السياسية العربية والاقليمية والدولية مساندة ودعم هذا التحرك المصرى لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.