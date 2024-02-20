أباتشي الأمريكية تعلن عن تخطيطها لاستكشاف المزيد من الحقول النفطية في مصر

قال ديفيد تشي، رئيس شركة أباتشي الأميركية في مصر، إن الوصول للطاقة أمر أساسي لتحقيق النمو بالمنطقة، مشددا على أهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة خلال الوقت الراهن.

وأضاف “تشي” على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجيبس 2024، في تصريحات لوكالة “سي إن بي سي عربية” أن الشركة قامت بتحديث الاتفاقيات مع الحكومة المصرية لإطلاق المزيد من الاستكشافات النفطية.

وأوضح رئيس شركة أباتشي الأميركية، نعمل في مصر منذ 30 عاماً ولدينا العديد من الاتفاقيات مع الحكومة ولدينا العديد من الحقول التي ننوي استكشافها في مصر.

واستأنفت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجيبس 2024” الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات”، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس.