عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أباتشي الأمريكية تعلن عن تخطيطها لاستكشاف المزيد من الحقول النفطية في مصر

شركة أباتشي الأميركية
شركة أباتشي الأميركية

قال ديفيد تشي، رئيس شركة أباتشي الأميركية في مصر، إن الوصول للطاقة أمر أساسي لتحقيق النمو بالمنطقة، مشددا على أهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة خلال الوقت الراهن.

وأضاف “تشي” على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجيبس 2024، في تصريحات لوكالة “سي إن بي سي عربية” أن الشركة قامت بتحديث الاتفاقيات مع الحكومة  المصرية لإطلاق المزيد من الاستكشافات النفطية. 

وأوضح رئيس شركة أباتشي الأميركية، نعمل في مصر منذ 30 عاماً ولدينا العديد من الاتفاقيات مع الحكومة ولدينا العديد من الحقول التي ننوي استكشافها في مصر.

واستأنفت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجيبس 2024” الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات”، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس.

شركة أباتشي الأميركية مصادر الطاقة المتجددة مؤتمر ومعرض مصر الدولى الصحفي مايكل عياد إيجيبس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ترشيحاتنا

حكم عاجل في اتهام مصطفى كامل بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ