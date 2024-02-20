لزيادة الإنتاج وعقد اتفاقيات جديدة.. لقاءات مهمة لوزير البترول ثاني أيام ايجبس 2024

فى مستهل فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر ايجبس ٢٠٢٤، بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع فرانشيسكو داكوستا مونتيرو وزير البترول بجمهورية تيمور الشرقية امكانية التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز في جمهورية تيمور الشرقية.



وأكد وزير البترول بتيمور الشرقية أن بلاده منفتحة علي التعاون و الاستفادة من الخبرات المصرية لما لمسته ما حققته من تطوير كبير في صناعة البترول والغاز والخبرات المتميزة التي تمتلكها في البحث والاستكشاف وتكرير البترول و صناعة البتروكيماويات .



واعرب المهندس طارق الملا عن اعتزازه بالثقة الكبيرة في صناعة البترول والغاز المصرية وخبراتها وكوادرها ، مؤكدا وجود فرص للتعاون في كافة المجالات من اعمال التصنيع والبحث والاستكشاف والاعمال الهندسية وتنفيذ المشروعات، كما اعرب عن استعداد قطاع البترول لاستقبال كوادر جمهورية تيمور الشرقية للتدريب والاستفادة من خبرات مصر في قطاعات البترول والغاز المختلفة .

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى.

ويستعرض خطط شيفرون العالمية فى مجال إنتاج الغاز .

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج والوفد المرافق له والمشارك فى فاعليات المؤتمر ، وتناولت المباحثات تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وخاصة فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بمنطقة شرق المتوسط للإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة.

وأكد الملا على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وحرصهما على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون ، لافتاً إلى أن الجانبين يعملان على الاسراع بتنمية حقل نرجس البحرى وزيادة تعاونهما فيما يخص استقبال غاز شرق المتوسط وتصديره.

من جانبه أعرب نيف عن سعادته بالمشاركة فى المعرض والمؤتمر والتعاون المثمر بين الجانبين ، وحرص شيفرون على الإسراع بعمليات المسح السيزمى ومراحل التنمية ، وأوضح أن شيفرون أجرت دراسة أوضحت أن تصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر خيار أنسب.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس شركة ايجاس والمهندس علاء حجر وكيل وزارة للمكتب الفنى.

ويبحث مع رئيس دراجون اويل خططها لزيادة الإنتاج

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس سعيد محمد الطاير رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية والوفد المرافق له ، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستهدفة لزياد معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية وتنفيذ عدد من المشروعات .

كما استعرض رئيس الشركة موقف تنمية الكشف البترولى (شمال صفا) بمنطقة خليج السويس الذي حققته الشركة بالشراكة مع هيئة البترول المصرية من خلال شركة جابكو ، حيث تم وضع البئر التنموى الاول على الإنتاج بمعدل ٢٥٠٠ برميل يومياً وباكتمال مراحل التنمية يصل إنتاجه إلى ٦٠٠٠ برميل يومياً ، ويعد ذلك خطوة هامة لزيادة معدلات الإنتاج .

ومن جانبه أكد الملا على ان هذا التعاون مع شركة دراجون أويل الإماراتية ليس بجديد فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وان استثمارات دراجون فى قطاع البترول المصرى مثالاً حى لتعظيم الإنتاج والنمو .

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول .

ويستعرض مع شركة توتال خططها المستهدفة فى مجال توزيع وتسويق الوقود

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جان فيليب توريس النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة افريقيا ، بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع ، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط شركة توتال للتوسع في اعمالها داخل مصر فى انشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بالشراكة مع شركة ادنوك الإماراتية.

واوضح الملا أن منظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات فى مصر جاذبة للاستثمارات ، مؤكدا أن تنوع الشركات في هذا المجال الحيوي يعطي تنافسية لتقديم خدمات مميزة للجمهور ، لافتاً إلى ان محطات توتال وبعد دخول ادنوك معها تمثل نموذجا لتطوير الخدمات لمستهلكى الوقود.

ومن جانبه اعرب فيليب عن ترحيبه بتواجد الشركة في مصر والتعاون والتناغم مع قطاع البترول ، لافتاً إلى ان توتال تسعى للتوسع في اعمالها خلال الفترة المقبلة ، واضاف أن مؤتمر ايجبس ملتقى جيد لعدد كبير من شركات العالم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة فى انشطة قطاع الطاقة.

مباحثات وزير البترول مع الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ستيفانو فينيير الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية والسفير الايطالى بالقاهرة ميكيلى كوارونى والوفد المرافق فرص ومجالات التعاون والاستفادة من البنية التحتية لتداول وتجارة الغاز والبترول فى كلا الدولتين.

وخلال اللقاء ، اكد الملا على ان شركة سنام متخصصة فى مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي فى إيطاليا والقارة الأوروبية ، ويمكن ان تلعب دورا مهما بالتعاون مع مصر في تصدير الغاز واستقباله من منطقة شرق المتوسط كمنطقة إنتاج ومنطقة أوروبا كمنطقة استيراد واستقبال الغاز .

واضاف الملا ان صناعة البترول لديها مرونة فى مواجهة التحديات ، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية تكثف من جهودها فى مصر وضخ استثمارات فى انشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز.

ومن جانبه وجه رئيس شركة سنام الشكر لمصر على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، واكد على اهمية الاستفادة من مركز مصر المحوري لاعادة تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط وكذلك ايطاليا كنقطة محورية لتلقي الغاز ، واوضح ان الانتقال الطاقى يخص كافة انواع الطاقة وليس فقط الطاقة المتجددة ، لافتاً إلى أن هناك توجه خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الهيدروجين كوقود انتقالى ولكنه ليس كافياً وحده .

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس شركة ايجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.