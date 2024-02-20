إزالة التعديات وتنفيذ أعمال التطوير بمدينتى إدفو والبصيلية بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن يتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل وأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن التفاعل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1200 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بإستكمال أعمال التطوير بالمدينة بتوسعة منطقة مرور إدفو من الجانبين بطول 2 كم ، وهو ما ساهم فى إضافة 4 متر للطريق للحد من حوادث الجرارات والقصب ، وحفاظاً لأرواح المواطنين .

وتم كذلك الإنتهاء من الجزء الأول من توسعة المدخل الشمالى بطول 1 كم من خلال عمل توسعة وبلدورات وأرصفة ودهانات بعد الإنتهاء من عملية الرصف ، وجارى إستكمال باقى المدخل .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 700 م2 عبارة عن بناء بالطوب الأبيض بإرتفاع 1 متر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدى.