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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس تعكس تكامل جميع عناصر الطاقة فى منظومة واحدة للمساهمة فى تنفيذ أهداف التحول الطاقى .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير البترول اليوم على هامش جلسات مؤتمر إيجبس ٢٠٢٤.

وأضاف الملا أن الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر تحتاج لدعم أكبر من الصناعة العالمية فيما يخص الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات، مؤكداً أن قطاع البترول يمتلك قدرات وكفاءات متميزة فى التصنيع ويسعى لتوسيع أنشطته خارج مصر.
 

وزير البترول: نجاحات التحول إلى الطاقة المتجددة مرهونة بتوافر التمويل

وأشار إلى أنه على الرغم من أن مؤتمر إيجبس يعد مؤتمراً حديثاً إلا أنه نجح خلال سنوات قليلة في احتلال مكانة مرموقة ضمن أهم المؤتمرات التى تجذب الشركات العالمية وقادة الصناعة وصانعى القرار وهو ما ظهر جلياً من خلال التواجد العالمى الكبير في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مما يعكس ثقة الشركاء فى مصر والاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به ويدعم زيادة الاستثمارات والتعاون فى مختلف أنشطة الطاقة.

ولفت الوزير إلى أن حرص الشركات العالمية على المشاركة فى المؤتمر يؤكد التزامهم بخططهم الاستثمارية والتنموية فى مصر ، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص واعدة كسوق اقليمى في شرق المتوسط يربط بين المنطقة وأوروبا وبنية تحتية وكوادر وكفاءات متميزة تعمل على عدة محاور لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها وزيادة انتاج البترول والغاز  والطاقات الجديدة والمتجددة لمواكبة النمو الاقتصادى والتوسع العمرانى والزيادة السكانية.

وأشار الوزير إلى أن أفريقيا تتمتع بامكانات واعدة فى مجال الطاقة المتجددة ولكن تحتاج لدعم مالى وفنى كى تتمكن من تحويل هذه الامكانات لمشروعات فعلية توفر كميات كبيرة من الطاقة للعالم، مشيدا بالدور المهم الذى تؤديه الكوادر الشبابية فى مختلف أنشطة القطاع والنجاحات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة.

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