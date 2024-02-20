بعد 6 سنوات زواج.. ديبيكا بادكون ورانفيير سينج ينتظران طفلهما الأول

كشفت مواقع هندية، أن النجمة الشهيرة ديبيكا بادكون حامل في في طفلها الأول من الممثل رانفيير سينج بعد 6 سنوات زواج.

ينتظر رانفير سينج وديبيكا بادكون طفلهما الأول، رغم حرص نجمة بوليوود على إخفاء حملها أثناء حضورها النسخة 77 من حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية.

تزوج رانفير سينج وديبيكا بادكون في نوفمبر 2018، بإيطاليا، بعد ارتباط دام 6 سنوات، واحتفلا بالذكرى السنوية لهما في بلجيكا العام الماضي.

رانفير سينج وديبيكا بادكون

وقالت ديبيكا بادكون في تصريحات سابقة لها، إنها وزوجها متحمسان لإنجاب الأطفال، ويتطلعان لليوم الذي ستبدأ فيه عائلتهما الخاصة.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي من قبل عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان حول العالم.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.