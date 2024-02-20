عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد 6 سنوات زواج.. ديبيكا بادكون ورانفيير سينج ينتظران طفلهما الأول

ديبيكا بادكون ورانفيير
ديبيكا بادكون ورانفيير سينج

كشفت مواقع هندية، أن النجمة الشهيرة ديبيكا بادكون حامل في في طفلها الأول من الممثل رانفيير سينج بعد 6 سنوات زواج. 

 

ينتظر رانفير سينج وديبيكا بادكون طفلهما الأول، رغم حرص نجمة بوليوود على إخفاء حملها أثناء حضورها النسخة 77 من حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية. 

 

تزوج رانفير سينج وديبيكا بادكون في نوفمبر 2018، بإيطاليا، بعد ارتباط دام 6 سنوات، واحتفلا بالذكرى السنوية لهما في بلجيكا العام الماضي. 

 

رانفير سينج وديبيكا بادكون

 

وقالت ديبيكا بادكون في تصريحات سابقة لها، إنها وزوجها متحمسان لإنجاب الأطفال، ويتطلعان لليوم الذي ستبدأ فيه عائلتهما الخاصة.

 

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي من قبل عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان حول العالم.

 

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

ديبيكا بادكون ديبيكا بادكون ورانفير سينغ حفل توزيع جوائز البافتا جوائز البافتا رانفير سينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

عرض كامل العدد للفيلم اللبناني متل قصص الحب في مهرجان برلين| صور

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في "بدون سابق إنذار"

Oppenheimer يكتسح.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2024

جوائز البافتا 2024.. كيليان مورفي أفضل ممثل عن فيلم Oppenheimer

جوائز البافتا 2024.. رامي مالك وبرادلي كوبر على السجادة الحمراء

جوائز البافتا 2024.. روبرت داوني جونيور أفضل ممثل مساعد عن Oppenheimer

جوائز البافتا 2024.. Oppenheimer يحصد أفضل مونتاج وThe Holdovers أحسن كاستينج

جوائز البافتا 2024.. The Zone of Interest يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي

ترشيحاتنا

مدحت صالح يتسبب في أزمة بمسلسل رانيا يوسف.. ماذا حدث؟

حكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس.. دار الإفتاء تجيب

مسؤول أمريكي: الحوثيون ضربوا سفنا عسكرية أمريكية للمرة الأولى

بريطانيا تكشف عن إجراءات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

دوري أبطال أوروبا| دورتموند يتقدم على آيندهوفن بهدف نظيف في الشوط الأول

قصواء الخلالي مهاجمة الحكومة: لماذا الاختباء خلف رئيس الجمهورية وعدم مصارحة المواطنين والتفاعل معهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح بوسترات فردية جديدة لمسلسل "عتبات البهجة"

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ