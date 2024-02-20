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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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لفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستان مصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أوتطريزات، ولكنه جمع بين اللون الأبيض والأسود.

وحمل فستان مي عمر توقيع دار الأزياءRasario،فيما بلغ سعره 4175 ريالا سعوديا مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزاعلى الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر
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