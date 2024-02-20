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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل مشاركة ميدو في "شارك تانك" .. غدا

ميدو
ميدو

يشهد برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع مساء يوم غد الأربعاء على قناة "CBC"، تقديم مشروع لواحد من أهم لاعبي كرة القدم في مصر، وهو أحمد حسام (ميدو) الذي يقدم مشروعه THE MAKER.
 

كما تستمر خلال الحلقة رحلة استكشاف المشاريع الاستثمارية المبتكرة في "شارك تانك مصر"، حيث يتم عرض مشاريع فريدة من نوعها، وهي THE MAKER: وهو برنامج ومشروع متكامل يحتضن المواهب من كل محافظات مصر ويقدم لهم نظام تدريبي، تعليمي، غذائي وثقافي بدون مقابل مادي لصناعة عقول تستطيع الاحتراف عالميًا.

ميدو

كذلك مشروع BECOM وهي شركة مصریة بدأت في ٢٠٢٣ وتسعى أن تكون رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة وإعادة التدوير والتنمیة الزراعیة من خلال تطبیق إلكتروني، تقدم من خلاله الطلب لعرض المخلفات الزراعیة للبیع، حيث تعيد الشركة تدوير المخلفات في صورة سماد عضوي أو أعلاف حیوانیة ولوائح خشب.
 

تشهد الحلقة كذلك مشروع GELATO ON THE WHEEL وهو مشروع بدأ في ٢٠١٥ وهى عربة آيس كریم تمر على البيوت وتقدم موسيقى عربة الآیس كریم الشهيرة في الماضي، كما أنها تصنع الآیس كریم من مواد طبیعیة و Brazilian Picolé وهم متواجدين في الساحل الشمالي، والعين السخنة وسوما باي والجونة.
 

يذكر أن "شارك تانك مصر" يعرض في تمام التاسعة مساء كما يُعرض على منصة WATCHIT وهو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

WATCHIT THE MAKER ميدو احمد حسام ميدو cbc

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