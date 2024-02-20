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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور

صدى البلد

 

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس/ عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والإستقرار ، وذلك خلال الإحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

 وخلال الإحتفال أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن ، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد .

وأشار إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعاً ، كما أكد  على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

 وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين وحافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات وتنميتها ، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للإرتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

 من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن..مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار.

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