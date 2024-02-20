عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتفالية كبرى.. الداخلية تكرم أسر الشهداء والمتميزين في عملهم.. فيديو

صدى البلد

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس/ عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الإحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

 

وخلال الإحتفال أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد.

وأشار إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعاً، كما أكد تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

 

 وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين وحافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات وتنميتها ، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للإرتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

 

 من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن..مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار.

أرواح الشهداء الأجهزة الامنية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهداء والمصابين الشهداء المواقع الشرطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

ترشيحاتنا

سفير القاهرة في بيروت: لبنان مقبل على تحديات كثيرة

قبل شهر رمضان.. محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية بين غزة وإسرائيل

زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو.. مفاجأة سارة للأطباء

نتنياهو: لا يمكن تغيير أهداف الحرب على غزة تحت أي ضغط

أمريكا تحدد شرطا واحدا لإسرائيل لبدء عملية رفح

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ