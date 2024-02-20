باحث: حضور الرئيس فعاليات إيجيبس2024 رسالة واضحة لإجراءات استثمارية عاجلة في قطاع البترول

أشاد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي و أحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية؛ بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي المشاركة في افتتاح فعاليات الإثنين افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "إيجيبس 2024"، مؤكدا أن تلك الخطوات تعكس اهتمام رأس الدولة علي التأكيد علي قدرات مصر الاستثمارية والاقتصادية رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

أشار " الشريف" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إلي اعلان مصر استضافة فعاليات المؤتمر العالمي لمدة يومين للتأكيد على استمرار دعم الفرص الاستثمارية في ملف قطاع الطاقة و الغاز، يؤكد الاجراءات الحقيقية لدي الدولة بالترويج لقطاع الطاقة بخلاف الفرص الواعدة التي يمكن تحقيقها للمستثمرين و الشركات العالمية و الدولة.

أضاف " الشريف" أن المؤتمر العالمي والذي تنظمه مصر على مدار 7 سنوات متصلة و الذي أصبح علامة يتم متابعتها من قبل المؤسسات العالمة في قطاع النفط والغاز والشركات العالمية والإقليمية؛ يؤكد قدرات الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد النفطية والغاز وكذلك مواكبة التغييرات التقنية والتكنولوجية في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب و كذا الانتقال للطاقة الخضراء و الاكثر استدامة بما يتوافق مع المتطلبات العالمية لتقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية.

أوضح " الشريف" أن مصر ستخرج من ذلك الحدث الهام بعدد من الاجراءات والفرص الاستثمارية والتي قد تصل لأكثر من 5 مليارات دولارات مستهدفة في قطاع النفط والغاز والوقود الأخضر خصوصا " الهيدروجين الأخضر" والذي تعكف الدولة علي تنفيذه في الوقت الحالي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "إيجيبس 2024" في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2024"، والذي يستمر حتى يوم 21 فبراير.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية بعنوان طاقات المستقبل ضمت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وديتى يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك وجوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية.

وأكد الملا خلالها على أن مصر بادرت مبكراً بالمضى نحو التحول الطاقى والالتزام بتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات والانضمام للتعهد العالمى للميثان ، وترجمت بالفعل ذلك لخطوات تنفيذية وبرامج عملية فى مقدمتها التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كاختيار أول فى مرحلة التحول الطاقى مما أدى لزيادة استخدامه فى مزيج المحروقات إلى ستين بالمائة مقابل أربعين بالمائة ، ومع التوسع فى أعمال التوصيل للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبح الغاز يقدم خدمة الطهى النظيف إلى اثنين وستين مليون مواطن بمصر.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال كلمة الافتتاح، اننا نشهد سوياً نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولاً، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار (التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات).

ويقوم قطاع البترول بدوره في تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.