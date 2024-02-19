الرئيس يشهد افتتاح النسخة السابعة من “إيجيبس 2024”.. بي بي تتوسع في استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بمصر

وزير البترول مصر بادرت بالمضي نحو التحول الطاقي والالتزام بالتعهدات الدولية لخفض الانبعاثات

مباحثات مع العراق الشقيق بما بما يخدم صالح البلدين

بحث دعم التعاون المشترك بين قطاع البترول وشركة ادنوك الإماراتية

تنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات و بناء القدرات البشرية بالتعاون مع بيكرهيوز العالمية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "إيجيبس 2024" في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2024"، والذي يستمر حتى يوم 21 فبراير.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال كلمة الافتتاح، اننا نشهد سوياً نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولاً، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار (التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات).

وتقدم الملا، بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى أضْفَت رعايتهُ الكريمةُ للمؤتمر، وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية، على مدار الدورات السابقة بصمةً مميزةً في نجاح ودعم التحول الذى تشهده دورة هذا العام، بما يعكس ثقة فخامته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر.

ويقوم قطاع البترول بدوره في تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.

السيسي يشهد جلسة حوارية

خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ، شهد الرئيس جلسة حوارية بعنوان طاقات المستقبل ضمت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وديتى يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك وجوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية.



وأكد الملا خلالها على أن مصر بادرت مبكراً بالمضى نحو التحول الطاقى والالتزام بتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات والانضمام للتعهد العالمى للميثان ، وترجمت بالفعل ذلك لخطوات تنفيذية وبرامج عملية فى مقدمتها التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كاختيار أول فى مرحلة التحول الطاقى مما أدى لزيادة استخدامه فى مزيج المحروقات إلى ستين بالمائة مقابل أربعين بالمائة ، ومع التوسع فى أعمال التوصيل للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبح الغاز يقدم خدمة الطهى النظيف إلى اثنين وستين مليون مواطن بمصر.

اجتماعات ثنائية

مصر والعراق ... التوسع فى مجالات التعاون البترولى بما يخدم صالح البلدين.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس عبدالغنى حيان نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقى والوفد المرافق.

وأكد الملا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وامتداده ليضم الأردن أيضاً وحرص مصر على تدعيم هذا التعاون الثلاثى باستمرار وعبر المجالات المختلفة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات ، لافتاً إلى الشراكة القائمة بالفعل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى إنبى وبتروجت وملف استيراد خام البصرة ، مؤكداً على أهمية التوسع فى مجالات التعاون بما يخدم صالح البلدين.

وأكد حيان على اهتمامه بالمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة كحدث مهم بالمنطقة ، مشيراً إلى دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر وتطلعها لزيادة الشركات المصرية نطاق أعمالها بالسوق العراقى عبر ما يتاح به من عطاءات وفرص عمل وخاصة فى مجال مشروعات النفط والبتروكيماويات.

قطاع البترول المصري ومنظمة اوبك ... تعاون فى مجال التدريب حول آليات سوق البترول العالمي

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).

وخلال اللقاء تم بحث امكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة اوبك ، حيث ابدى آمين منظمة اوبك استعداد المنظمة لاستقبال اعداد من شباب الإدارة المتوسطة فى قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض اوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

واوضح الملا اهمية الدور الذى تلعبه منظمة اوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها ، وذلك رغم التحديات والاحداث العالمية المتلاحقة.

بى بى تتوسع في استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مصر

واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءاته على هامش فاعليات اليوم الاول لمؤتمر ايجبس ٢٠٢٤، حيث عقد جلسة مباحثات مع موراى اوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بى بى العالمية وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة فى اطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الانتاج من الغاز ، وفى هذا الصدد أوضح رئيس شركة بى بى أنه جارى حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين ، لافتاً إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات فى مشروعاتها فى مصر ، خاصة وان بى بى مشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط .

واوضح الملا ان قطاع البترول لدية شراكات كبيرة مع كافة الشركاء ، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر ، مشيراً إلى ان بى بى من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة فى انشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

بحث دعم التعاون المشترك بين قطاع البترول وشركة ادنوك الإماراتية

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك" الإماراتية . وخلال اللقاء تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول المختلفة ، حيث ابدى الكعبى تطلع الشركة للعمل فى مصر فى العديد من المشروعات البترولية سواء انشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز او مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى ان مصر سوق كبير مستقر وجاذب للاستثمارات فى مختلف انشطة البترول والطاقة.

ورحب الملا بتوسيع نطاق التعاون بين قطاع البترول وشركة ادنوك ، خاصة وان مصر تمتلك من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة التى تشجع على الإسراع في تنفيذ المشروعات والاسراع فى وضعها على الإنتاج .

كما تم خلال اللقاء استعراض الاتفاقية المزمع توقيعها بين شركة ادنوك وشركة بى بى للبحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط ، والتى تتماشي مع الرؤية المصرية في تكثيف اعمال البحث والاستكشاف فى هذه المنطقة الواعدة.

تنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات و بناء القدرات البشرية بالتعاون مع بيكرهيوز العالمية

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول و الشركة العالمية .

واكد الوزير خلال اللقاء ان بيكرهيوز العالمية شريك هام لمصر مؤكدا حرص القطاع علي التعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات و بناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لازالة الكربون .

كما تطرق اللقاء الي تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول ، و اعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد مؤكدا ان بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمن تحقيق اهداف الصناعة البترولية في مصر .

“إيجيبس 2024”

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