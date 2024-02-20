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تعليم

29 ولا 30.. موعد أول أيام شهر رمضان وعدد أيامه

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

يترقب المسلمون موعد بداية شهر رمضان وفقا للتقويم الهجري 1445هـ، إذ يكثر البحث عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية.

متى موعد شهر رمضان 2024 في مصر

متى موعد شهر رمضان 2024 في مصر؟ ، ما عدد أيام شهر رمضان؟ هما الأكثر الأسئلة شيوعآ الآن على منصات التواصل الاجتماعي حيث زادت معدلات البحث عنهم بشكل كبير ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب نهاية شهر شعبان.

متى موعد شهر رمضان 2024 في مصر؟  ما عدد أيام شهر رمضان؟

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد بداية شهر رمضان وفقا للتقويم الهجري 1445هـ، وعن عدد ايام الصيام في الشهر الكريم، قائلآ: انه وفقآ للحسابات الفلكية فإنه من المفترض أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024، على أن يتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1445، الموافق 10 مارس 2024.

واضح الدكتور القاضي إلي أن هلال شهر رمضان 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 و 02 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، 10 مارس 2024، هو يوم الرؤية، مشيرآ إلي أن هلال شهر رمضان يبقي في السماء لمدة 12 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

30 أم 29.. رئيس البحوث الفلكية يعلن عدد أيام شهر رمضان 2024

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقًا للحسابات الفلكية، فأن عدة أيام شهر رمضان هي ستكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يوما، أما آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، مشيرآ إلي ان الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024 بعد استطلاع شهر رمضان لـ دار الإفتاء المصرية، ويختص المعهد القومي لـ البحوث الفلكية بتقديم المشوره العلمية وتحديد أفضل الأماكن الاستطلاع.

صيام شهر رمضان

ويعد صيام شهر رمضان هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر، كما ان صيامه من أركان الإسلام الخمسة، وهو الشهر التاسع في الأشهر الهجرية، حيث انهم على الترتيب كالآتي: “محرم –  صفر –  ربيع الأول –  ربيع الآخر –  جمادى الأولى –  جمادى الآخرة –  رجب –  شعبان –  رمضان –  شوال – ذو القعدة –  ذو الحجة”.

وبعد التأكد والتثبت من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.

وأكد الدكتور القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله لحساب مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية فلكياً، ولكن من يعلن الموعد النهائي لبداية ونهاية الشهور العربية هي دار الإفتاء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من استطلاع الهلال كل شهر، بالتنسيق مع اللجان العلمية التابعة للمعهد من المواقع الرسمية المحددة لذلك.

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