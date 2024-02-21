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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BYD تكشف عن أرخص سيارة كهربائية .. اعرف سعرها

صدى البلد

تعمل BYD على هز سوق السيارات الصينية بأحدث عروضها للمشترين المهتمين بالميزانية، مثل السيارة الهجينة Qin Plus DM-i بسعر يبدأ من 79800 يوان، أي حوالي 11000 دولار، تبرز كواحدة من أكثر السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) ذات الأسعار التنافسية في فئتها وخارجها.

 

وقالت شركة BYD في بيان على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها: “السعر سيجعل شركات تجميع السيارات التي تعمل بالبنزين ترتعش”. "سوف يصبح إصدار Glory معيارًا لقطاع السيارات المدمجة".

وأشارت وسائل الإعلام الصينية الى ان Qin Plus DM-i يقوض الإصدارات الأساسية من المركبات المنافسة مثل فولكس فاجن Lavida ذات الحجم المماثل، الأكثر مبيعًا في الصين، بحوالي 15 بالمائة، وتويوتا كورولا بنسبة تزيد عن 40 بالمائة، والسيارة الهجينة بريوس بنسبة تزيد على 50 بالمئة.

 

وقامت شركة السيارات الكهربائية الصينية الرائدة ببناء Qin Plus DM-i لبعض الوقت، ولكن هذا الإصدار الجديد ذو السعر المخفض، Glory Edition، أرخص بـ 20000 يوان (~ 2700 دولار) من الإصدار السابق للمبتدئين. على الرغم من أنها قد لا تكون سيارة تعمل بالبطارية الكهربائية تمامًا مثل العديد من موديلات BYD الأخرى التي تصدرت عناوين الأخبار، فقد أثبتت العلامة التجارية أنها ماهرة جدًا في بناء السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أيضًا.

تتميز جميع إصدارات Qin Plus DM-i، بما في ذلك إصدار Glory، بنفس مجموعة نقل الحركة إلى حد كبير. يتكون من محرك بسعة 1.5 لتر بسحب طبيعي بقوة 110 حصان و99.5 رطل قدم (135 نيوتن متر) من عزم الدوران. يتم توفير طاقة إضافية بواسطة محرك كهربائي متوفر في تكوينين: 180 حصانًا / 233 رطل قدم (316 نيوتن متر) و197 حصانًا / 240 رطل قدم (325 نيوتن متر).

 

تكتمل مجموعة نقل الحركة بإحدى بطاريات Blade من BYD، المتوفرة بسعات 8.32 كيلووات في الساعة و18.32 كيلووات في الساعة. نفترض أن إصدار Glory يحتوي على الأصغر بين الحزمتين، نظرًا لأن نطاقه الكهربائي بالكامل يبلغ 55 كم (34 ميلاً) فقط.

 

نظرًا للسعر المبدئي المنخفض لسيارة PHEV، يمكن أن تكون معذورًا لاعتقادك أن التصميم الداخلي سيكون أساسيًا للغاية. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال. تأتي جميع إصدارات Qin Plus DM-i بمقصورة مجهزة تجهيزًا جيدًا تتضمن شاشة معلومات ترفيهية مركزية كبيرة ومجموعة أدوات رقمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجهيزها بمقاعد جلدية وشبكات سماعات معدنية وفتحات هواء، بالإضافة إلى لوحة عدادات جلدية.

 

لا تتنافس BYD فقط في سوق السيارات ذات الأسعار المعقولة. ومع الطرازات الجديدة مثل YangWang U8 SUV وYangWang U9 supercar، تهدف الشركة إلى التنافس مع المزيد من العلامات التجارية المتميزة أيضًا.

byd Qin Plus DM-i فولكس فاجن PHEV السيارات

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