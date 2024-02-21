«جيب» تستدعي 200 ألف سيارة هجينة بسبب خلل فني | تفاصيل

تستدعي شركة جيب ما يقرب من 200 ألف سيارة كهربائية هجينة.. ويشير الاستدعاء الذي أصدرته شركة صناعة السيارات ونشرته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إلى أن رانجلر 4xe وجراند شيروكي 4xe يمكن أن يكون لديهما برنامج يعطل نظام إزالة الصقيع عن الزجاج الأمامي في ظروف معينة.

وتم تصنيع عدد محدد من سيارات رانجلر 2021-2024 وجراند شيروكي 2022-2024 باستخدام برنامج معالج تحكم هجين مبرمج بشكل غير صحيح. ويشمل الاستدعاء 139,318 سيارة رانجلر 4x و59,825 سيارة كهربائية هجينة جراند شيروكي، والتي يعود تاريخها إلى بداية إنتاج الطرازات المختلفة.

جيب تستدعي 200 ألف سيارة هجينة بسبب خلل فني

وأنتجت شركة جيب المركبات المتضررة في الفترة من 2 سبتمبر 2020 إلى 24 أغسطس 2023 ومن 23 يوليو 2021 إلى 5 ديسمبر 2023 على التوالي. وستقوم شركة جيب بإصلاح المشكلة عن طريق تحديث معالج التحكم الهجين. ولقد قامت بالفعل بتطبيق البرنامج الجديد في إنتاج الطرازات، لذا إذا كنت على وشك استلام سيارة جيب جديدة، فلا داعي للقلق بشأن هذه المشكلة.

ويُعد هذا هو الاستدعاء الثاني لسيارة رانجلر 4xe خلال أربعة أشهر.. وفي نوفمبر، طلبت جيب من مالكيها عدم شحن بطارية سياراتهم بسبب خطر الحريق المحتمل الذي يؤثر على 32 ألف سيارة.

وتقول Stellantis إنها علمت بالمشكلة لأول مرة في يونيو 2023، وقامت بالتحقيق في أنظمة إزالة الجليد غير العاملة حتى يناير. سيتم إبلاغ المالكين المتأثرين بحلول 5 أبريل.