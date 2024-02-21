زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

نفت زوجة الفنان القدير سامي عبد الحليم ما تردد عن أنباء مرضه.



و قالت في تصريحات خاصة لصدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي أن الفنان سامي عبد الحليم بصحة جيدة و أنه فقط يعاني من مرض السكر.

وتابعت أنه كان في معهد الفنون المسرحية يدرس أمس تمثل و إلقاء.



يذكر أن آخر أعمال سامي عبد الحليم مسلسل زلزال، وعرض العمل في السباق الرمضاني 2019، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، محمود حجازي، هنادي مهنا، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي