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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أب يستغيث لعلاج ابنه المصاب بضمور العضلات

صدى البلد

في  منطقة عين شمس  محافظة القاهرة شهدت استغاثة أب لعلاج نجله المصاب بضمور العضلات، حيث يحتاج الطفل إلى العلاج في الخارج ، ويحتاج إلى 220 ألف جنيه استرليني من أجل علاج نجله.


وقال الأب لصدي البلد إنه اكتشف  على نجله منذ صغره وهو يقع على الأرض عندما يقف أو يمشي،  و أضاف أن حالته لم تتحسن.


و قال الاب  لصدي البلد أن ابنة امير يبلغ من العمر تسع سنوات يعاني مرض ضمور العضلات دوشين.

و تابع أن هذا  المرض يوثر  على رجله ومش بيعرف يطلع السلم.. ووقع كتير في المدرسة وأصحابه بيضحكوا عليه، وبيزعل لما ما يعرفش يطلع السلم زيهم، وابني جاتله حالة نفسية وقالي مش عايز أروح المدرسة تاني. 


و اختتم والد الطفل إلي علاج نجله يحتاج إلى علاج من خارج مصر ب 220 الف أسترليني و عبر قائلا " نفسي أبني يخف ".

للتواصل هاتفياً
+20 106 682 4989

 

أسباب ضمور العضلات طفل مصاب ضمور العضلات أعراض ضمور العضلات

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