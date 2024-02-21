إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

كشف الإعلامي أمير هشام تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي وسام أبو علي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: الفحص الطبي أثبت سلامة وسام أبو علي، وبالتالي تقرر سفره مع الفريق إلى غانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط

واصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الأهلي

ويؤدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح غدً الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث يسبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.