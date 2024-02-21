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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم تونسي يدخل على رادار الأهلي لتعويض ديانج .. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  محمد علي بن رمضان نجم وسط فريق الترجي التونسي السابق والمحترف في الدوري المجري حالياً دخل حسابات النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

 

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "رشحت إدارة الاسكوتنيج بقيادة هاني رمزي النجم التونسي محمد علي بن رمضان المحترف في الدوري المجري للانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم وتعويض المالي أليو ديانج لاعب خط الوسط المصاب حالياً ويخضع لجراحة في غضروف الركبة ومن الأرجح أن يغيب لمدة تصل إلى 3 شهور عن الملاعب".

 

وتابع: "يجهز النادي الأهلي عرضاً رسمياً من أجل التعاقد مع محمد علي بن رمضان في الميركاتو الصيفي وجس نبض ناديه لحسم الصفقة بشكل رسمي في الصيف خاصة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على صفقة لاعب الترجي التونسي السابق".

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