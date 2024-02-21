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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ألبرت شفيق: فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا

ألبرت شفيق
ألبرت شفيق

قال ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن "المتحدة" لديها في رمضان وجبة متكاملة من أفضل المسلسلات التاريخية والاجتماعية.

وأضاف شفيق، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة “CBC”، أن "المتحدة للخدمات الإعلامية" لديها مجموعة من أفضل البرامج الدينية ستعرض عبر شاشات المتحدة في شهر رمضان، وعلى رأسها برنامج خاص لـ الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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وأوضح أنه سيتم نقل صلاة التراويح بشكل يومي عبر قناة “الحياة” طوال شهر رمضان المقبل. 

وتابع رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا بعد انتشارها العربي”.

واختتم شفيق موضحا أن منصة "watch it" حققت نجاحات كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية، ولديهم إنتاج مختلف.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية المساء مع قصواء المسلسلات التاريخية قصواء الخلالي ألبرت شفيق

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