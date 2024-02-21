خلال إيجبس 2024.. البترول توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم التحول الرقمي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024 التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية لدعم التعاون في مجال التحول الرقمي .



و تأتي المذكرة في إطار العمل بين هيئة البترول والشركاء التكنولوجيين بما يمكنها من تحقيق اهدافها في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي من شأنها رقمنة قطاعاتها من خلال حلول متوافقة مع المعايير العالمية للتحول الرقمي تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الطموحة لتعزيز التحول الرقمي في كافة الانشطة والقطاعات .





وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول مع جوش تشاو مدير وحدة أعمال الطاقة بشركة هواوي بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات و مسئولي شركة هواوي .