إعلام عبري يكشف اغتيال الاحتلال مسئولا إيرانيا في وسط دمشق.. تفاصيل

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أخرى عبرية بأنه جرت عملية اغتيال لشخصية إيرانية في وسط دمشق.



ذكرت القناة 12 العبرية أن" الخطر الموجود في سوريا وفي دمشق تحديدا على دولتنا.. أكبر من الخطر المتواجد في جنوب لبنان".

في دمشق يتم التخطيط لعمليات نقل الاسلحة وهنالك الكثير من القيادات الإيرانية والفلسطينية.. وفي الأشهر الاخيرة عادت حماس إلى دمشق.



وأفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق، في وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عدونا إسرائيليا استهدف منطقة كفرسوسة السكنية في العاصمة السورية، بعد سماع دوي انفجارات قوية.

كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة السكنية على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق.

