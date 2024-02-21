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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 20 من حدوتة منسية

صدى البلد

طرحت منصة watch it الحلقة 20 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث . 
 
وشهدت الحلقة 20 العديد من الاحداث ، ومنها قيام والدة زوج “ ريم سامي ” بافتعال مشكلة مع زوجة ابنها ووالدتها ، وقد تسببت في طلاقها ، كما بدأت دهب “ عبير صبري ” بالتلميح أن  سعاد قد تربت في ملجأ  . 

اما سعاد “سوسن بدر” فقد تعرضت الي حادث وتبين انها لا تتذكر اسمها ونقلت الي إحدى المستشفيات ، قبل أن  تقوم بالهرب منها بعد ذلك . 
 

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أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

حدوتة منسية هشام اسماعيل سوسن بدر مسلسل حدوتة منسية محمود حمدان محمد علي رزق

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