حكاية نصاب إسكندرية.. جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10) مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.