سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم البؤر الخطرة في محافظتين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (10,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى - عدد من الطلقات) و تنفيذ (846) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (5 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.