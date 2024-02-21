ضربه بالشومة.. مشاجرة جيران تنتهى بمقـ.تل أحدهم في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من استقبال إحدى المستشفيات جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) وبها جرح قطعى بالرأس "توفى إثر إصابته".

وبسؤال نجله إتهم جارهما (عامل) بالتعدى على والده بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.