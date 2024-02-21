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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايزين نحدث بياناتك.. عاطل وراء سرقة عملاء البنوك في مكالمة التليفون

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه.. وبحوزته ( 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجرائم الإلكترونية الحصول علي قروض الدفع الالكترونى النصب والاحتيال بطاقات الدفع الإلكترونى

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