ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة

أكدت ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، مشيرة إلى أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت ياسمين موسى، خلال كلمتها التي ألقتها أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، مؤكدة أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والتوسع في بناء المستوطنات.

القضية الفلسطينية

وتابعت المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية.