نصاب يوهم ضحاياه بعلاقاته ويبيع وحدات سكنية بعقود مزورة فى الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية.. يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع إبتدائية "مزورة" منسوبة للشركة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة"، وهاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامي وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا تعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .