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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم بؤرة إجرامية خطرة وتضبط صفقة مخدرات بـ3.5 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بأسيوط.. وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 3,5 مليون جنيه تقريبا.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام (عناصر بؤرة إجرامية تضم  8 عناصر إجرامية من بينهم سيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الآيس ، الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - 2 بندقية آلية -2خزينة آلية -2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات – 4 دراجات نارية " بدون لوحات معدنية" – ميزان حساس).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (3,5 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

يأتي ذلك إستكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

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