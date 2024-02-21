بنسبة 20%.. شيرون تعلن زيادة إنتاجها في مصر من النفط والغاز

تعمل شركة شيرون بتروليم على زيادة حجم إنتاجها اليومي من النفط والغاز الطبيعي في مصر بنحو 20% خلال عام 2025، وفق ما أوردت “العربية”.

وتسعى شركة شيرون (Cheiron) بيكو سابقا - للوصول إلى نحو 168 ألف برميل مكافئ يوميًا.

وذكر مسئول بشركة “شيرون”، أن إنتاج الشركة الحالي يصل لنحو 140 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، يستحوذ منها الزيت على ما بين 60 و70 ألف برميل.

وتستهدف الشركة إضافة نحو 10 آلاف برميل للإنتاج اليومي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفي عام 2021، تمكنت شركة شيرون من الاستحواذ على أصول شركة شل العالمية بالصحراء الغربية في مصر، ما زاد معدل إنتاجها، لتصبح الشركة ضمن أكبر 4 مشغّلين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلاد.

وسيتم ربط كامل الآبار على مرحلة الإنتاج دفعة واحدة بنهاية العام الجاري، بطاقة إنتاج أولية بين 140 و150 مليون قدم مكعبة يوميًا.