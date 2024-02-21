أمريكا بمحكمة العدل: نعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي

أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أمام محكمة العدل الدولية، أنه نعمل بشكل مكثف لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز السلام، مشيرا إلى أنه نعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا بد من أن يكون هناك إجماع دولي على ضرورة حل النزاع لتعزيز الحق في إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب انتهاج المسارات السلمية من أجل العمل على تحقيق حل الدولتين.