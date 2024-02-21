تخفيضات 50%.. أسعار ياميش رمضان في معارض وزارة التموين 2024

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان 2024 تشهد تخفيضات كبيرة تتراوح بين 25% و50% مقارنة بأسعار الياميش في الأسواق.

ونستعرض سعر الياميش 2024 في معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات بتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%.

سعر عين الجمل في معرض أهلا رمضان

سعر الكيلو من ياميش عين الجمل 440 جنيها

سعر التين تركي في معرض أهلا رمضان

أما عن سعر كيلو الجرام من التين التركي 440 جنيها.

سعر التين في معرض أهلا رمضان



كما بلغ 300 جرام من التين 100 جنيها فقط.

سعر قمر الدين في معرض أهلا رمضان

وصل حجم 400 جرام قمر الدين ما بين 65 و 105 جنيهات.

سعر الزبيب المجفف في معرض أهلا رمضان

أسعار الزبيب المجفف من 90 إلى 110 جنيها.

أسعار البلح في معرض أهلا رمضان

فقد بلغ سعر البلح من 60-65 جنيها للكيلو الواحد.

كيلو البلح يتراوح من 35 إلي 50 جنيهًا.

علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع.

علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا.

سعر اللوز في معرض أهلا رمضان

لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا.

سعر البندق في معرض أهلا رمضان

بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا.

سعر عين الجمل في معرض أهلا رمضان

عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا.

سعر قمر الدين في معرض أهلا رمضان

لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

أسعار ياميش رمضان 2024 في معارض وزارة التموين

سعر كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها.

سعر سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيها.

قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا.

سعر مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا.

سعر سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا.

سعر زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

سعر اللوز المحمص بسعر 680 جنيها للكيلو.

سعر كيلو واحد البندق 580 جنيها لكيلو