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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصرف الصحي والنفايات تغمره.. صحة غزة تكشف تفاصيل الوضع بمجمع ناصر الطبي

غزة
غزة

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، من أن الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال القدرة إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الاكسجين والمقومات الطبية اللازمة؛ مضيفا أنه تم انقطاع الماء والاكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

وأشار إلى تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في اقسام وساحات مجمع ناصر الطبي؛ وعلاوة على ذلك، فإن مياه الصرف الصحي تغمر اقسام الطوارئ والاشعة في مجمع ناصر الطبي.

وتابع القدرة بالقول إنه تم تحويل 45 مريض من مجمع ناصر الطبي إلى  مستشفيات اخرى ولايزال الاحتلال يماطل في اخلاء 110 اخرين.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والانسانية العاجلة والافراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 29313 فلسطينيا استشهدوا جراء استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع  إلى 69333 شخصا .

وأفادت مصادر طبية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و163 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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