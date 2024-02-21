رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

تصدرت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقديم مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية عن سادية الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وقدمت الأدلة التي تؤكد الممارسات الممنهجة.

من هي الدكتورة ياسمين موسى؟

بدأت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقادت هذه المرافعة أمام المحكمة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكري.

ياسمين موسى هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا، ⁠وكان آخر عملها بالخارج مستشارة بالوفد المصري في جنيف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.