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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتفاقية تعاون مشترك بين شركتى إيبروم وتكنيب إنيرجيز في تشغيل وصيانة المشروعات

صدى البلد


شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 توقيع المهندس محمد بركات رئيس شركة إيبروم وماركو فيللا رئيس شركة تكنيب إنيرجيز، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما بين الشركتين فى مجال تشغيل وصيانة المشروعات ومشروعات التحول الطاقى ،حيث تعد شركة إيبروم من الشركات الرائدة فى مصر والشرق الأوسط فى مجال تشغيل وصيانة المشروعات البترولية ولها خبرة كبيرة فى إدارة وتشغيل وصيانة معامل تكرير البترول ومحطات معالجة الغاز الطبيعى إلى جانب مشروعات تمثيل المالك فى العديد من المشروعات البترولية الحيوية فى مصر لما تملكه من خبرات كبيرة وكوادر فنية عالية التدريب والكفاءة ، كما تعد شركة تكنيب إنيرجيز أحد أهم شركات المشروعات فى العالم وتشارك فى العديد من المشروعات البترولية الهامة المصرية والعالمية.
وتتضمن المذكرة التفاهم بين الشركتين على التعاون لاستغلال الخبرات المتوفرة لديهما لتطوير الأداء فى المشروعات الحالية والتعاون فى فتح أسواق عالمية جديدة لتحقيق أفضل إستفادة من إمكانيات الشركتين ،خاصة فى مجال دعم أعمال التشغيل والصيانة بإستخدام أحدث طرق المراقبة والمتابعة للعمليات التى تمتلكها شركة تكنيب إنيرحيز ومجال اختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبى للمشروعات البترولية ومجال تنفيذ العمرات الشاملة ، حيث تمتلك إيبروم خبرة كبيرة فى هذه الأعمال وكذلك مجالات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة.
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EGYPES 2024 البترول والثروة المعدنية اتفاقية تعاون التشغيل التجريبى التشغيل والصيانة التحول الطاقي

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