للبحث الجيوفيزيائي الجوي.. اتفاقية للتنقيب عن الذهب باستخدام طائرات الهليكوبتر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين شركة خدمات البترول الجوية وشركة Geotech، في إطار الجهود المبذولة من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية المصرية لتعظيم الاستفادة من ثروات هذا القطاع المهم.

وأفاد بيان للوزارة بأن شركة خدمات البترول الجوية تمكنت من الاتفاق على توقيع العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة BARRICK GOLD بالصحراء الشرقية مع شركة GEOTECH ، وذلك باستخدام أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام تقنية HELICOPTER-BORNE MAGNETICS (STINGER) and RADIOMETRIC.

واوضحت ان هذا الاتفاق يمثل نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن بجمهورية مصر العربية.

ووقع الاتفاقية الطيار إيهاب على رئيس شركة خدمات البترول الجوية وديفيد سيلرس المدير الإقليمى لمبيعات Geotech.