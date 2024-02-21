برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مشرة إلى أن هذه المرافعة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المذكرة المصرية التي قدمت أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خطوة مهمة للغاية؛ لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تأتي استكمالا للدور التاريخي الذي تبذله الدولة المصرية من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تظهر مدى تجاوز الكيان الصهيوني للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تضمن المذكرة التركيز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو الأمر الذي تسعى مصر بشكل دائم للتأكيد عليه.

وأشارت إلى أن المذكرة المصرية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، لافتة إلى أن مرافعة مصر تركزت على جوهر القضية الفلسطينية، بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ونوهت بأن المكرة سلطت كذلك الضوء على الحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل المدنيين وتشريدهم.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية تحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، آملين أن تسهم المذكرة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتشجيع اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.